Зараз у неї такої можливості немає.

Перша леді України Олена Зеленська зізналася, що хотіла б зробити у першу чергу після закінчення розв'язаної Росією війни. В інтерв'ю The Times вона розповіла про свій особистий ритуал, який заспокоював її в мирний час, і це поїздки на машині на самоті.

Як пише видання, зараз у неї такої можливості немає, а вона хотіла б знову їздити без мети, по передмістях або селах, можливо, навіть на годину вимкнувши телефон. З моменту початку війни вона не сідала за кермо і думає, чи не забула, як це робити.

За словами Зеленської, іноді їй сниться сон, де вона їде, але гальма не працюють. Вона не може зупинитися, але якимось дивовижним чином усе вирішується, і аварії не відбувається. Однак відчуття відсутності контролю уві сні дуже лякає її. Вона вважає, що це прояв її підсвідомості, яка шукає контроль, якого в неї немає.

Відео дня

На запитання про те, як вона справляється з тягарем горя, яке приносить війна, Зеленська зізналася, що інколи їй справді потрібен емоційний відпочинок, бо неможливо постійно говорити й думати лише про війну...

Як зазначили в The Times, іноді Зеленська знаходить відволікання у фільмах або хороших книгах. На початку війни вона зрозуміла, що рутинні справи допомагають почуватися більш нормальною - навіть миття посуду чи прибирання. Зараз вона займається фізичними вправами, що допомагає їй почуватися менш виснаженою. У неї є невеликий фітнес-куточок з орбітреком, де вона робить кардіо та легкі силові вправи.

Сили, натхнення і надію їй дає розуміння того, що її діти, 21-річна донька Олександра і 12-річний син Кирило, поруч і разом.

Говорячи ж про стосунки з чоловіком, президентом України Володимиром Зеленським, вона поділилася, що хотіла б бачитися з ним частіше. На її думку, уроки можна винести вже після закінчення війни, оскільки зараз ніхто з них не перебуває в нормальному стані. Усе дуже напружено, адреналін зашкалює, і немає часу обмірковувати, як підтримувати одне одного. До кінця війни дійти якихось висновків просто неможливо.

Зеленська також додала, що, на жаль, вони не змінилися на краще, але стали більш стійкими і сильними. Вона мріє про стан без тривог, хвилювань і постійного відчуття небезпеки, що насувається. За її словами, востаннє вільно дихати і бути щасливою їй вдавалося до 2014 року - до окупації Криму.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська зізналася, як відреагує, якщо чоловік захоче вдруге стати президентом.

Вас також можуть зацікавити новини: