Перша леді України нагадала, що нью-йоркська Метрополітен-опера відмовилася від співпраці з Анною Нетребко.

Перша леді України Олена Зеленська гнівно висловилася про виступ російської співачки Анни Нетребко на сцені Королівської опери в Лондоні. Свою думку з цього приводу вона висловила в інтерв'ю The Times.

"Я була неприємно вражена, коли Анну Нетребко знову було запрошено виступити в Королівському оперному театрі. Я знаю, що багато представників культурної та мистецької еліти, а також політики виступали проти цього рішення. Але це все одно сталося", - заявила вона.

За її словами, так само як здоров'я людини складається з фізичного і психічного, війна ведеться не тільки на лінії фронту, а й за допомогою культури:

"Країна може втратити вплив в одному місці, але набути багато чого через спорт, дипломатію, навіть кухню. Коли люди бачать чудовий виступ і чують прекрасний голос, вони думають: "Вау, можливо, країна, яка виховала такого співака, не така вже й погана".

На запитання, чи відчуває вона себе зрадженою Королівським оперним театром за те, що там прийняли Нетребко, Зеленська відповіла, що, скоріше, відчуває "смуток". При цьому вона нагадала, що нью-йоркська Метрополітен-опера відмовилася від співпраці з Нетребко, попри фінансові штрафи:

"Вони зробили це з принципу. Але ми не можемо ображатися, якщо не всі встають поруч із нами, взявшись за руки".

Анна Нетребко на сцені Королівської опери в Лондоні - що повідомлялося

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що російську співачку Анну Нетребко запросили відкрити оперний сезон 2025-2026 у постановці Tosca Джакомо Пуччіні. Це викликало хвилю протестів, активісти закликали скасувати її участь у постановці.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний висловився проти виступу Нетребко, зазначивши, що для українців це не матиме вигляду як вечір високого мистецтва.

