Кращим фільмом став "Кода".

Вночі з 27 на 28 березня в Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження головною кінопремією світу "Оскар 2022". Кращим фільмом була визнана комедійна драма "CODA: дитина глухих батьків" , а статуетку за кращу чоловічу роль отримав Вілл Сміт, який прямо на церемонії вдарив свого колегу Кріса Рока.

Рок зі сцени пожартував, що Джада Пінкетт-Сміт знялася у фільмі "Солдат Джейн" через її поголену голову. У цей момент дружина Сміта явно не посміхалася, і партнер вирішив заступитися - вийшов на сцену і вдарив Кріса Рока. Повернувшись на місце, новоспечений володар премії Оскар за кращу чоловічу роль сказав: "Тримай ім'я моєї дружини якнайдалі від свого бісового рота!".

Відзначимо, дружина Сміта зараз страждає від алопеції - хвороби, яка веде до випадання волосся.

Крім того, актор Трой Коцур з "Коду" отримав статуетку Оскар як найкращий актор другого плану серед чоловіків. Слід зазначити, що він став другим в історії "Оскара" глухим актором, який отримав нагороду в акторській номінації.

Кращим режисером визнали Джейн Кемпіон за режисуру фільму "Влада пса".

Премію за кращу жіночу роль отримала зірка фільму "Очі Теммі Фей" Джессіка Честейн.

Кращою актрисою другого плану стала зірка "Вестсайдської історії" Аріана ДеБос.

"Енканто: Світ магії" визнаний кращою повнометражною картиною минулого року. Це музичний фентезі фільм Байрона Говарда і Джареда Буша, музику для якого написав Лін-Мануель Міранда.

Нагадаємо, американський режисер Шон Пенн закликав бойкотувати Оскар 2022, якщо на нього не запросять українського президента Володимира Зеленського.

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