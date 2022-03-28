Вілл Сміт на церемонії Оскар 2022 / Reuters

Вночі з 27 на 28 березня в Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження головною кінопремією світу "Оскар 2022". Кращим фільмом була визнана комедійна драма "CODA: дитина глухих батьків" , а статуетку за кращу чоловічу роль отримав Вілл Сміт, який прямо на церемонії вдарив свого колегу Кріса Рока.

Рок зі сцени пожартував, що Джада Пінкетт-Сміт знялася у фільмі "Солдат Джейн" через її поголену голову. У цей момент дружина Сміта явно не посміхалася, і партнер вирішив заступитися - вийшов на сцену і вдарив Кріса Рока. Повернувшись на місце, новоспечений володар премії Оскар за кращу чоловічу роль сказав: "Тримай ім'я моєї дружини якнайдалі від свого бісового рота!". 

Відзначимо, дружина Сміта зараз страждає від алопеції - хвороби, яка веде до випадання волосся.

Вілл Сміт вдарив Кріса Рока / Reuters 
Вілл Сміт вдарив Кріса Рока / Reuters

Крім того, актор Трой Коцур з "Коду" отримав статуетку Оскар як найкращий актор другого плану серед чоловіків. Слід зазначити, що він став другим в історії "Оскара" глухим актором, який отримав нагороду в акторській номінації.

Кращим режисером визнали Джейн Кемпіон за режисуру фільму "Влада пса".

Джейн Кемпіон на премії Оскар 2022 / Reuters

Премію за кращу жіночу роль отримала зірка фільму "Очі Теммі Фей" Джессіка Честейн. 

Джессіка Честейн на церемонії Оскар 2022 / Reuters

Кращою актрисою другого плану стала зірка "Вестсайдської історії" Аріана ДеБос.

Аріана ДеБос / Reuters

"Енканто: Світ магії" визнаний кращою повнометражною картиною минулого року. Це музичний фентезі фільм Байрона Говарда і Джареда Буша, музику для якого написав Лін-Мануель Міранда. 

Фото Церемонія Оскар 2022 – фотографії з заходу 28 березня 2022 94-а церемонія вручення премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук "Оскар" /  © Reuters
Фото Церемонія Оскар 2022 – фотографії з заходу 28 березня 2022 94-а церемонія вручення премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук "Оскар" /  © Reuters
Фото Церемонія Оскар 2022 – фотографії з заходу 28 березня 2022 94-а церемонія вручення премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук "Оскар" /  © Reuters
Фото Церемонія Оскар 2022 – фотографії з заходу 28 березня 2022 94-а церемонія вручення премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук "Оскар" /  © Reuters
Фото Церемонія Оскар 2022 – фотографії з заходу 28 березня 2022 94-а церемонія вручення премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук "Оскар" /  © Reuters
Фото Церемонія Оскар 2022 – фотографії з заходу 28 березня 2022 94-а церемонія вручення премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук "Оскар" /  © Reuters
Фото Церемонія Оскар 2022 – фотографії з заходу 28 березня 2022 94-а церемонія вручення премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук "Оскар" /  © Reuters
Фото Церемонія Оскар 2022 – фотографії з заходу 28 березня 2022 94-а церемонія вручення премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук "Оскар" /  © Reuters
Фото Церемонія Оскар 2022 – фотографії з заходу 28 березня 2022 94-а церемонія вручення премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук "Оскар" /  © Reuters
Фото Церемонія Оскар 2022 – фотографії з заходу 28 березня 2022 94-а церемонія вручення премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук "Оскар" /  © Reuters
Фото Церемонія Оскар 2022 – фотографії з заходу 28 березня 2022 94-а церемонія вручення премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук "Оскар" /  © Reuters
Фото Церемонія Оскар 2022 – фотографії з заходу 28 березня 2022 94-а церемонія вручення премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук "Оскар" /  © Reuters
Фото Церемонія Оскар 2022 – фотографії з заходу 28 березня 2022 94-а церемонія вручення премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук "Оскар" /  © Reuters
Фото Церемонія Оскар 2022 – фотографії з заходу 28 березня 2022 94-а церемонія вручення премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук "Оскар" /  © Reuters
Фото Церемонія Оскар 2022 – фотографії з заходу 28 березня 2022 94-а церемонія вручення премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук "Оскар" /  © Reuters
Фото Церемонія Оскар 2022 – фотографії з заходу 28 березня 2022 94-а церемонія вручення премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук "Оскар" /  © Reuters
Фото Церемонія Оскар 2022 – фотографії з заходу 28 березня 2022 94-а церемонія вручення премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук "Оскар" /  © Reuters

Нагадаємо, американський режисер Шон Пенн закликав бойкотувати Оскар 2022, якщо на нього не запросять українського президента Володимира Зеленського.

Вас також можуть зацікавити новини: