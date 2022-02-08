Дівчина показала себе у 17 років.

Дружина популярного українського мандрівника Дмитра Комарова опублікувала в мережі архівне фото, на якому її сфотографували у 17 років.

Світлину дівчина виклала у своєму профілі в Instagram.

"Так я виглядала в останньому класі школи. Тоді я мріяла переїхати до Києва, вчитися журналістиці і згодом працювати на телебаченні", - написала Кучеренко.

Читайте такожНовий сезон "Світу навиворіт": стало відомо, в яку наступну країну відправився Дмитро КомаровТакож вона поцікавилася у підписників, чи пам'ятають вони свої 17 років і про що тоді мріяли.

"Гарнесеньке дівчатко", "Ви зовсім не змінилися, гарна", "Яка хорошенька", - замилувалися у коментарях.

Нагадаємо, раніше ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт" і головний мандрівник України Дмитро Комаров розчулив мережу схожістю зі своїми молодшими братом і сестрою. Виявилося, він виглядає ровесником родичів, які молодші за нього на шість років.

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