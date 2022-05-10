Перед виконанням пісні він цинічно побажав миру.

Співак Александ Панайотов, який народився і виріс в українському місті Запоріжжя, продовжує виступати на території країни-агресора. 9 травня він співав на концерті, присвяченому Дню Перемоги.

На заході в Ставрополі перед своїм виступом він звернувся до глядачів і цинічно побажав їм миру.

"Для мене це свято священне, одне з найголовніших свят у році. Це все завдяки моїй бабусі, яка розповідала мені з дитинства про війну, про важкі часи, вона сама блокадниця з Ленінграда. Тому я дуже шанобливо і дуже трепетно ставлюся до цієї дати. Ставропольці, з Днем Перемоги! Всім мирного неба над головою, щастя, любові, і найголовніше – здоров'я", - сказав Олександр Панайотов.

Нагадаємо, перед росіянами на 9 травня виступала і киянка Наташа Корольова з фанатом Путіна Тарзаном. Крім того, оскандалилася своїми виступами в Кремлі співачка Таїсія Повалій, яка цинічно виконала "Пісню про рушник".

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