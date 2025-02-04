Павло Гоц поділився першим кадром у військовій формі.

Український музикант, соліст львівського гурту Nazva, який брав участь у Нацвідборі на Євробачення минулого року, Павло Гоц вирішив стати на захист країни. Артист показався на службі та оголосив, що поповнив лави ЗСУ.

Новиною виконавець поділився на своїй сторінці в Instagram. Він опублікував серію кадрів зі служби, на яких показався у військовій формі. На фото Гоц позував зі своєю дружиною Вікторією, яка є піарницею колективу Nazva. Підпис до світлин був лаконічним. Павло не став розкривати, в якому саме підрозділі він буде служити.

"Знятий з військового обліку. Підстава: військовослужбовець", – написав під фото музикант.

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Зазначимо, що гурт Nazva був заснований у 2019 році львів'янином Гоцом і Ярославом Яровенком із Горлівки. Свій стиль музиканти визначають як "альтернативний етно-арт хаос", експериментуючи зі звучанням контрабаса, альта, клавіш.

Колектив розпочинав свою кар'єру як музичний театр, створюючи вистави, присвячені Розстріляному відродженню, а також саундтреки до художніх експозицій. У 2024 році Nazva стала фіналістом Нацвідбору на Євробачення. Серед найвідоміших треків гурту – "Сіґеле-Міґеле", "Чужію я", "Осінь", "SLAVIC ENGLISH".

Нагадаємо, раніше український музикант, вокаліст гурту "Заводь" та волонтер Дмитро Самсонов поповнив лави ЗСУ. Артист наголосив, що його рішення добровільне і він вже готується до навчання.

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