Українська співачка Слава Камінська, яка разом зі своїми дітьми живе за кордоном, здивувала шанувальників. Зірка феєрично оголосила про свою вагітність.
Так, співачка розмістила в Instagram нове фото, на якому вона позувала в купальнику. Раніше Камінська публікувала знімки, зроблені у той же день, проте на них вона була без животика. Тоді вона жартувала, що її рятує фотошоп.
А нині Камінська показала "вагітний" животик. Співачка пожартувала, що об'їлася ягодами.
"Що ви знаєте про черешню? Дякую, коханий! Ще кілограммчік", - написала зірка.
У коментарях користувачі почали вітати співачку з радісною подією, проте не обійшлося і без жартів. Багато відзначили, що новина про вагітність Камінської їх сильно здивувала. Фанати пишуть:
- "Стать черешеньки вже відома?"
- "Вітаю! Круто! Крутих українців має бути побільше"
- "Якщо у вас здуття, то добре допомагає чорнослив"
- "Ура! Вітаю, така гарна новина!"
- "Вітаю з поповненням! Здоров'я вам і вашій дитині".
Що відомо про особисте життя слави Камінської
Раніше співачка жила в шлюбі з відомим пластичним хірургом Едгаром Камінським. Від нього вона народила двох дітей - сина і дочку. У 2019 Камінська розлучилася з чоловіком.
На тлі повномасштабної війни РФ проти України співачка виїхала за кордон. Камінська розповідала, що у неї з'явився бойфренд. Однак хто він - залишається загадкою. Нещодавно співачка лише показала обличчя обранця.