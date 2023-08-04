Вона довго приховувала від фанів радісну новину.

Українська співачка Слава Камінська, яка разом зі своїми дітьми живе за кордоном, здивувала шанувальників. Зірка феєрично оголосила про свою вагітність.

Так, співачка розмістила в Instagram нове фото, на якому вона позувала в купальнику. Раніше Камінська публікувала знімки, зроблені у той же день, проте на них вона була без животика. Тоді вона жартувала, що її рятує фотошоп.

А нині Камінська показала "вагітний" животик. Співачка пожартувала, що об'їлася ягодами.

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"Що ви знаєте про черешню? Дякую, коханий! Ще кілограммчік", - написала зірка.

У коментарях користувачі почали вітати співачку з радісною подією, проте не обійшлося і без жартів. Багато відзначили, що новина про вагітність Камінської їх сильно здивувала. Фанати пишуть:

"Стать черешеньки вже відома?"

"Вітаю! Круто! Крутих українців має бути побільше"

"Якщо у вас здуття, то добре допомагає чорнослив"

"Ура! Вітаю, така гарна новина!"

"Вітаю з поповненням! Здоров'я вам і вашій дитині".

Що відомо про особисте життя слави Камінської

Раніше співачка жила в шлюбі з відомим пластичним хірургом Едгаром Камінським. Від нього вона народила двох дітей - сина і дочку. У 2019 Камінська розлучилася з чоловіком.

На тлі повномасштабної війни РФ проти України співачка виїхала за кордон. Камінська розповідала, що у неї з'явився бойфренд. Однак хто він - залишається загадкою. Нещодавно співачка лише показала обличчя обранця.

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