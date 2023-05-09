Як виявилося, чоловік "зник" після того, як актриса народила від нього дитину.

Актриса Ксенія Мішина розповіла про стосунки з чоловіком, від якого вона народила сина. Зірка "Кріпосної" рідко говорить про колишнього, проте не приховує, що він її ображав.

У Stories свого Instagram актриса зізналася, що вона та її екс-коханий зустрічалися 1,5 року. Вони вже планували весілля, коли Мішина завагітніла. На архівних фото зірка показала себе під час вагітності та пригадала, як усе було.

За словами Мішиної, раптом все змінилося. Чоловік почав погано до неї ставитися. Мішина думає, що це сталося через вагітність, адже потім екс-обранець зізнавався, що злякався.

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"Стосунки просто впадали в безодню. Це був тяжкий психологічний абьюз, який накладався на затяжний чотиримісячний токсикоз", - розповіла Мішина.

Тоді вона залежала від чоловіка. Це її пригнічувало, а коли стосунки максимально погіршилися, вона від нього пішла.

Коли Мішина народила сина, його батько просто "зник". Актриса розповіла, що тоді вона почала багато працювати, адже колишній нічим їй не допомагав. Зірка навіть жартує, що досі чекає на візочок та ванночку, які екс-обранець нібито надіслав їй поштою. Актриса вдячна своїй мамі, яка тоді її підтримала.

Що відомо про колишнього Ксенії Мішиної

Актриса приховує ім'я свого екс-обранця, від якого вона народила сина. Втім, Мішина неодноразово зізнавалася, що колишній її ображав, іноді він навіть її бив. Мало того, чоловік приходив до неї після розставання та намагався силою її "провчити".

На початку повномасштабної війни колишній знову нагадав про себе. Він попросив познайомити його з сином. Мішина не стала розповідати хлопчику, що це його батько, проте влаштувала для них зустріч. Втім, усе закінчилося погано, актриса вирішила назавжди викреслити колишнього зі свого життя.

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