Життя знаменитостей складається не тільки з квітів від шанувальників і відпочинку на островах. Їхня робота наповнена цікавими, а іноді і небезпечними подіями.

Нещодавно українська телеведуча Надія Матвєєва травмувалася під час зйомок сюжету про жінку, яка захищає Україну на фронті. Матвєєва розповіла, що спілкувалася з жінкою-снайпером і вирушила на полігон, щоб спробувати постріляти.

Там оптичний приціл гвинтівки під час пострілу відскочив прямо в лоб Надії. Лікарі наклали зірці шви.

Схожі історії травматизму під час робочого процесу є у багатьох наших зірок. Розповідаємо про найвідоміші.

Відео дня

Тарас Цимбалюк

Зірка серіалів "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша" під час знімального процесу отримав розсічення і закритий перелом носа, після чого на нього чекав лікарняний режим. Як розповідав у своєму блозі актор, сталося це під час зйомки сцени з бійкою.

"Ми знімали бійку, яку, як мені здалося, ми відточили і почали знімати... Але так вийшло, що мій партнер не розрахував траєкторію польоту руки, ще й трохи послизнувся і дав мені в ніс... Відразу калюжа крові, закінчений на половині знімальний день. Як результат: закритий перелом носа, наклали шви, так ще у мене і розсічення", - писав актор.

Тоді йому приписали препарати для відновлення, а також призначили моніторинг, щоб ніс правильно зростався.

Цимбалюк зазначив, що, звичайно, даний інцидент дуже засмутив продюсерів і знімальну групу, проте від таких випадків ніхто не застрахований.

Мішель Андраде

Співачка і актриса болівійського походження теж має сумний досвід - вона травмувалася під час зйомок тревел-шоу "Орел і решка" в Словенії. Як розповідала у своєму блозі знаменитість, інцидент стався під час роботи в гірській місцевості, де та випадково впала. В результаті - забої руки і ноги, відкриті рани.

Анна Трінчер

Співачка і зірка серіалу "Школа" у 2022 році впала зі сходів. Сталося це під час підготовки до концерту. Забій був настільки сильним, що Анні потрібна була допомога медиків.

"Найбільше я була засмучена через те, що на наступний день у мене зйомка дуже важливого кліпу. Нічна зміна, в якій будуть танцювальні частини, в якій абсолютно всі образи будуть на підборах, а також перед цим у мене концерт, де теж абсолютно все я буду танцювати на підборах. І я була дуже засмучена, просто хотілося плакати", - згадала Трінчер цей неприємний досвід.

Оля Полякова

Сумна історія трапилася з нею в 2021 році під час зйомок розважального шоу "Хто зверху?". Тоді, за словами співачки, її змусили стрибати на підборах, через що та отримала розтягнення зв'язок.

Найбільше Полякову засмучував той факт, що у неї в найближчі дні повинно було бути одразу кілька концертів. А, як відомо, на своїх заходах вона викладається на повну не тільки з вокалом, а й з танцями, а ще Оля завжди виходить на сцену на високих підборах.

Jerry Heil

У 2022 році під час концерту в Тернополі артистка впала в оркестрову яму. Інцидент потрапив на камеру. На відео видно, як співачка впевнено крокує по сцені. Судячи з усього, її засліпило світло софітів, через що вона не помітила яму.

В результаті - струс мозку, перелом ребра і множинні удари. Відходила від цього концерту Jerry Heil ще дуже довго.

Вас також можуть зацікавити новини: