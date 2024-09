Музиканта не стало на 76-му році життя.

Помер відомий шведський барабанник, учасник легендарного гурту ABBA Роджер Палм. Музиканта не стало у віці 75 років. Стало відомо, яка причина його смерті.

Про трагічну подію повідомили рідні знаменитості, пише видання Aftonbladet. За словами близьких Роджера, багато років в нього був синдром Альцгеймера. Причиною смерті стали ускладнення, пов'язані з хворобою.

"Він був теплою і скромною людиною, яка завжди підтримувала друзів та родину. За ним будуть надзвичайно сумувати, і він залишає після себе величезну порожнечу. Ми всі будемо згадувати його з теплотою в серцях", – написала родина барабанник.

Що відомо про Роджера Палма

Палм здобув найбільшу славу саме як баранник колективу. Він почав співпрацювати з культовим гуртом на початку 1970-х років. Роджер брав участь у записі багатьох хітів ABBA, зокрема, "Dancing Queen", "Mamma Mia", "Thank You for the Music" і "Take a Chance on Me".

Окрім цього, він грав у різних шведських групах, таких як Gimmicks і Beatmakers, і активно виступав як джазовий барабанник. На додаток, музикант також записав партії ударних для композиції "Satellit" Теда Гардестада.

