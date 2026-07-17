Померла знаменита 'леді з голубами' з фільму 'Один вдома 2'

Акторці Бренді Фрікер було 81 рік.

Померла відома актриса Бренда Фрікер у віці 81 року. Вона була першою ірландською актрисою, яка отримала премію "Оскар" (за роль у фільмі "Моя ліва нога" 1989 року). Також Фрікер запам’яталася глядачам роллю "леді з голубами" у фільмі "Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку" (1992).

Про смерть актриси повідомляє BBC з посиланням на її агента Філа Белфілда.

"Ми більше ніколи не побачимо такої, як вона, і світ став біднішим без неї. Для мене було честю знати її, любити та працювати з нею. Вона назавжди залишиться в моєму серці та в серцях мільйонів шанувальників кіно й телебачення по всьому світу", – йдеться в його заяві.

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Бренда Фрікер – що важливо знати

Бренда Фрікер була однією з найвидатніших актрис Ірландії та першою представницею своєї країни, яка отримала премію "Оскар". Світову популярність їй принесла роль Бріджет Браун у драмі "Моя ліва нога" (1989), де її партнером став Деніел Дей-Льюїс. За цей образ турботливої матері письменника та художника Крісті Брауна вона у 1990 році була удостоєна "Оскара" як найкраща актриса другого плану, назавжди вписавши своє ім’я в історію світового кінематографа.

Широкій публіці Фрікер також добре відома за роллю Голубиної леді у культовому фільмі "Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку". Її героїня, яка подружилася з Кевіном Маккалістером, стала одним із найзворушливіших персонажів різдвяної комедії та полюбилася глядачам у всьому світі.

Цікаво, що в молодості Бренда зовсім не мріяла про акторську професію. Спочатку вона хотіла стати журналісткою і навіть працювала в газеті The Irish Times помічницею художнього редактора. Однак випадкове запрошення в кіно повністю змінило її життя. Згодом Фрікер стала однією з найшанованіших характерних актрис Ірландії, а в 2020 році увійшла до списку найвидатніших ірландських кіноакторів усіх часів за версією The Irish Times.

За понад шість десятиліть кар’єри актриса зіграла десятки ролей у кіно, на телебаченні та в театрі, а також знімалася в популярних британських серіалах.

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