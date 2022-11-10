Слава Дьомін отримав хвилю критики після інтерв'ю з Аліною Шаманською.

Відомого українського телеведучого Славу Дьоміна розкритикували за хайп на зірках, які поїхали в Росію і мовчать про війну. Після інтерв'ю з Аліною Шаманською йому написали безліч негативних коментарів про те, що згадками ASTI і Тодоренко він підвищує собі рейтинг.

Телеведучий такі звинувачення заперечує. Він відповів, що головна причина частої згадки таких артистів - спроба донести аудиторії чому ж цих артистів варто перестати слухати. Ось що ще сказав Дьомін:

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"Хочу пояснити, навіщо я піднімаю тему зрадників, на прикладі ASTI. Ця співачка досі перебуває на перших щаблях прослуховувань в українському ITunes. Ви, ті українці, які досі слухаєте її пісні, повинні знати, хто вона, і що гроші за ваші прослуховування йдуть на податки п*раші. Потім з цих податків там купується зброя. Саме для цього я постійно розповідаю вам про тих, хто в найважчий момент зрадив Україну".

Також ведучий "Люкс ФМ" додав, що він сам вже давно перестав слухати російську музику.

Нагадаємо, нещодавно Слава Дьомін натякнув, що Аліна Гросу розлучилася з бойфрендом-росіянином.

Також УНІАН писав, що Слава Дьомін звинуватив деяких зірок в заробітках під прикриттям благодійності.

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