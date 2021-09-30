За словами співака, у нього немає проблем з алкоголем, хоча він все ж здавав через це якісь аналізи.

Співак і учасник групи MOZGI Позитив (Олексій Завгородній) відповів на коментарі хейтерів і навіть прокоментував звинувачення в пияцтві. За словами артиста, у нього "практично немає залежності".

Про своє ставлення до алкоголю Позитив розповів у новому випуску шоу "ЖВЛ".

Так, співакові довелося читати про себе їдкі коментарі від хейтерів і відповідати на грубі питання. Позитив здавався спокійним і практично не реагував на образи, проте іноді він не стримував нецензурну лайку.

"Forever young, forever drunk. Леха, зав'язуй", - хтось із фанатів написав, що Позитиву пора закінчувати з пияцтвом. Артист прокоментував цю тему досить відверто.

"Це, в якомусь сенсі, для багатьох артистів допінг. У мене з цим сильних проблем немає. Я здавав аналізи. У мене, виявляється, практично немає залежності", - зізнався Позитив.

Крім цього, співак розповів, чому він завжди знаходиться "на других місцях". На думку фанатів, спочатку Позитив був у тіні Наді Дорофєєвої, а тепер же його затьмарює Потап.

Виявилося, Позитив зовсім не переживає через подібні питання. Співак вважає, що він успішний у творчості та не збирається конкурувати зі своїми колегами.

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Автор: Віолетта Орлова