Днями принц Гаррі і Меган Маркл випустили свій перший подкаст на Spotify, в якому взяв участь і їх півторарічний син - принц Арчі.
Меган і Гаррі підготували спеціальну святкову аудіопрограму, де їхні гості ділилися роздумами про рік, що минає. В кінці випуску всіх чекав невеликий сюрприз. Принц Арчі приєднався до батьків і привітав усіх З Новим роком.
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Малюк повторював за мамою і татом по одному слову: "З Новим роком", – сказав Арчі.
Записом вже поділилися користувачі YouTube.
Багато шанувальників герцога і герцогині Сассекських були в захваті від того, що Меган і Гаррі вирішили додати запис з сином в подкаст. Пара майже не показує малюка публіці, а ця звісточка стала приємним подарунком для всіх фанатів принца Гаррі і Меган Маркл.
Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл з сином представили першу різдвяну листівку після переїзду в США.
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