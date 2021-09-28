Принц Гаррі та Меган Маркл прибули до Нью-Йорка на благодійний захід Global Citizen Live.

Принц Гаррі та Меган Маркл, імовірно, прибули до Нью-Йорка без своїх двох дітей, але, схоже, молода пара завжди підтримує з ними контакт.

Між зустрічами у місті принц Гаррі був помічений з унікальним чохлом для ноутбука з вишитим ім’ям свого дворічного сина Арчі, пише The Mirror.

Пара з’явилась на Global Citizen Live та відвідала Меморіал жертвам теракту 11 вересня. Коли подружжя поверталося з зустрічі з послом США в ООН, принц Гаррі тримав у руці футляр для техніки, що так замилував американську публіку.

Якщо придивитися, то на футлярі збоку можна було прочитати милу фразу "Татусь Арчі".

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Як писав УНІАН, принц Гаррі та Меган Маркл прибули до Нью-Йорка на благодійний захід Global Citizen Live, у якому, крім британців, повинні були виступити, зокрема, Андреа Бочеллі, Біллі Айліш, Duran Duran, Елтон Джон, Г’ю Джекман, Дженіфер Лопес, Metallica.

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Автор: Віолетта Орлова