Знімок розміщений в офіційному акаунті Вільяма, другого в черзі на британський престол після свого батька принца Чарльза.

Принц Вільям і його дружина герцогиня Кембриджська Кейт опублікували традиційне фото до Різдва.

На фотографії вони зображені разом з трьома дітьми - восьмирічним принцом Джорджем, шестирічною принцесою Шарлоттою і трирічним принцом Луї - під час візиту до Йорданії, повідомляє Бі-бі-сі.

Знімок розміщений в офіційному акаунті Вільяма, другого в черзі на британський престол після свого батька принца Чарльза, і Кейт в Instagram.

Фото супроводжується підписом: "Раді поділитися з вами новою фотографією нашої сім'ї, яка використана для різдвяної листівки цього року".

Читайте такожГерцогиня Кембриджська розповіла, чим захоплюються її троє дітей (фото)Кенсінгтонський палац повідомив, що фото було зроблено в Йорданії цього року, проте не уточнив, коли саме.

У листопаді батько Вільяма принц Чарлз і його дружина Камілла побували з офіційним візитом в Йорданії та Єгипті.

Як повідомляв УНІАН, минулого місяця герцоги Кембриджські - Кейт Міддлтон і принц Вільям - відвідали з офіційним візитом Шотландію, де відбулася Конференція ООН зі зміни клімату.

Напередодні прийому королівська пара відвідала захід в Денністоуні, де вони зустрілися зі скаутами, щоб дізнатися більше про кампанію #PromiseToThePlanet, присвячену боротьбі зі змінами клімату.

Автор: Ірина Погоріла