Російський продюсер і путініст обурений тим, як Валерій Меладзе міг підтримати Україну. Йдеться про те, що музикант під час одного зі своїх виступів відповів "Героям Слава!" на фразу "Слава Україні!" від гостя.

Скандал з Валерієм Меладзе, який на одному зі своїх концертів відповів "Героям Слава!" на фразу "Слава Україні!" від гостя, не вщухає досі. Відомий російський продюсер Йосип Пригожин сказав, що обурений такою позицією Валерія. Він нібито вважає, що в ситуації, що склалася, може бути тільки одна позиція - це підтримка диктатора Путіна і його кровожерливої війни. Про це пишуть росЗМІ.

У коментарі пресі Пригожин сказав, що після такого вчинку Валерія Меладзе питання з ним вже майже вирішене. Що саме знаменитість мав на увазі - не уточнюється.

"Всі заяви, які робить Валера, - це його вибір. Я до нього з великою повагою ставлюся і більше вам скажу: і я, і представники "Російської медіагрупи", і навіть дуже високопоставлені люди майже вже вирішили питання Меладзе. Тільки ось він останнім своїм ось цим розчерком все перекреслив. Це означає І ставлення до нас таке? Ми ж його любимо. Ми ж за нього ходимо. Ми ж за нього просили... Це не позиція, це дурість. У цих умовах повинна бути одна позиція, іншої позиції не може бути", - сказав Пригожин.

Відео дня

Скандал з Валерієм Меладзе: деталі

Як відомо з відкритих джерел, інцидент з Валерієм Меладзе стався на корпоративі в Дубаї, де він виступав. Один з гостей сказав, що записував відео для своєї дружини, і попросив артиста передати їй вітання. Потім чоловік сказав: "Слава Україні, браток!". На це Валерій відповів "Героям Слава!" і підняв чарку.

Однак після того, як відео з'явилося в мережі, артист вже не був таким впевненим у своїй позиції - він боязко виправдався, сказавши, що воюють між собою два його "гаряче улюблених народи". У РФ після такого музиканту швидко знайшли заміну.

Нагадаємо, Анатоліч поставив на місце Меладзе після жалюгідних виправдань.

Вас також можуть зацікавити новини: