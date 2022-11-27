У мережі вирахували нову обраницю українського актора, зірки серіалу "Кріпосна" Тараса Цимбалюка. Він намагався приховувати її обличчя, проте уважні шанувальники все ж знайшли дівчину.
Так, новою коханою секс-символу українського кіно виявилася бізнесвумен Світлана Готочкіна. Можливо, шанувальники досі були б у невіданні, якби вона не показала їхнє спільне фото, а Тарас не перепостив би його собі в інста-сторіз.
Також дівчина оприлюднила фотографію, де Тарас готує їй сніданок. Актора можна впізнати по тату на руці і червоній нитці на зап'ясті.
І ще одним "проколом" стало фото з ліфта, де у чоловіка помітно темну кепку з рожевим написом. Саме така є у актора.
Тарас Цимбалюк: особисте життя
Актор багато років тому зустрічався з колегою Вікторією Варлей. Вони познайомилися на зйомках одного з українських серіалів. Але стосунки у пари були не зовсім гладкі - вони то сходилися, то розходилися.
Після остаточно розставання з Варлей Тарас закрутив роман з Тіною. Незабаром вони одружилися, але їхні стосунки не витримали війни. Нещодавно стало відомо про розлучення пари.
Кілька тижнів тому він "засвітив" свою нову кохану, особистість якої довго не розкривав.