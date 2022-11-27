Загадковою блондинкою виявилася українська бізнесвумен.

У мережі вирахували нову обраницю українського актора, зірки серіалу "Кріпосна" Тараса Цимбалюка. Він намагався приховувати її обличчя, проте уважні шанувальники все ж знайшли дівчину.

Так, новою коханою секс-символу українського кіно виявилася бізнесвумен Світлана Готочкіна. Можливо, шанувальники досі були б у невіданні, якби вона не показала їхнє спільне фото, а Тарас не перепостив би його собі в інста-сторіз.

Також дівчина оприлюднила фотографію, де Тарас готує їй сніданок. Актора можна впізнати по тату на руці і червоній нитці на зап'ясті.

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І ще одним "проколом" стало фото з ліфта, де у чоловіка помітно темну кепку з рожевим написом. Саме така є у актора.

Тарас Цимбалюк: особисте життя

Актор багато років тому зустрічався з колегою Вікторією Варлей. Вони познайомилися на зйомках одного з українських серіалів. Але стосунки у пари були не зовсім гладкі - вони то сходилися, то розходилися.

Після остаточно розставання з Варлей Тарас закрутив роман з Тіною. Незабаром вони одружилися, але їхні стосунки не витримали війни. Нещодавно стало відомо про розлучення пари.

Кілька тижнів тому він "засвітив" свою нову кохану, особистість якої довго не розкривав.

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