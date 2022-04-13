Він неодноразово засуджував путінський режим.

Російський репер Face в черговий раз засудив війну в Україні. Він зазначив, що кожен росіянин повинен докласти максимум зусиль, щоб закінчилася ця війна.

"Мені соромно, що війна в Україні відбувається від імені моєї нації. Я теж міг зробити більше або чогось не робити, що зараз використовується російською державою в цій жахливій війні... І в цьому плані я цілком можу погодитися з цією фразою. Зараз така ситуація, що якщо ти нормальна людина, тобі не може бути не соромно, що ти росіянин", - сказав артист в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Також він закликав росіян виходити на мітинги і зробити все можливе, щоб війна в Україні закінчилася.

Зазначимо, Іван Дрьомін (справжнє ім'я репера, - УНІАН) дав кілька благодійних концертів у Варшаві, на яких збирав гроші для допомоги Україні. Під час одного з концертів репер став на коліна перед українцями і вибачився за війну.

Нагадаємо, раніше репер Face прокоментував мовчання російських зірок.

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