Співак поскаржився, що злодії поцупили архів із записами боїв на фронті.

Співак Олександр Ярмак (YARMAK), який нині захищає Україну в Силах оборони, поскаржився, що його обікрали в поїзді Київ-Дніпро. Про це він розповів в емоційному відео, яке вже розійшлося соцмережами.

За словами Олександра, вночі невідомі особи відкрили його купе та вкрали рюкзак з ноутбуком та камерою Go Pro. Крім того, у сусідньому вагоні злодії вкрали рюкзак з цінною інформацією, що належав іноземному громадянину.

"Самі речі особливої цінності не мають, але на носіях були унікальні кадри різних бойових дій, наприклад, в ніч підриву ворогом Каховської ГЕС або штурмів лівого берега нашими силами", — розказав Олександр в коментарі "РБК-Україна".

В Національній поліції підтвердили, що отримали заяви про крадіжку в потязі "Київ-Дніпро" від двох потерпілих. Відомості про це внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

"Наразі працівники поліції опитали потерпілих та можливих свідків злочинів. Поліцейські вживають оперативні заходи для встановлення всіх обставин подій та затримання підозрюваного", – повідомили правоохоронці і додали, що "Укрзалізниця" сприяє у розкритті злочину та надає поліції всю необхідну інформацію, зокрема записи з відеокамер.

Репер Ярмак служить в Силах оборони

Олександр Ярмак – український репер та актор родом з Київщини. Музичну кар’єру розпочав у 2011 році, з часом набувши певної популярності. У своїй творчості Ярмак не оминув тему трагічних подій Революції гідності. А в лютому 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, він записався до лав ЗСУ.

Пізніше він розповідав, що його не хотіли брати у військо через відсутність необхідних навичок та досвіду. Але зрештою вдалося пробитися в один з підрозділів. Спочатку Олександр був гранатометником, а потім став займатися аеророзвідкою.

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