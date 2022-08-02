Стосується її заява репертуару всіх українських зірок, але особливо були виділені пісні Вєрки Сердючки та Софії Ротару.

Російська актриса і телеведуча Марія Шукшина закликала своїх співвітчизників писати доноси на тих, хто слухає пісні українських виконавців. Про це повідомляє видання "Комсомольська правда".

Наштовхнуло її на таку заяву те, що нещодавно "небайдужі росіяни" поскаржилися їй на ситуацію в Москві: в липні на теплоходах, що курсують по Москві-річці, голосно слухали пісні Сердючки і Ротару. Шукшина вважає, що дана заява - хороший "захист на культурному фронті".

"В умовах воєнного часу пропоную звертатися до Федеральної Служби безпеки", - підкреслила Шукшина і подякувала "небайдужим" за пильність і "громадянську позицію".

Нагадаємо, росіяни знайшли спосіб обійти санкції і будуть нелегально показувати закордонні фільми. Вони створили так званий "кінопродукт" - об'єднали російський фільм і голлівудський.

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