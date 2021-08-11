Багаторічну брехню співачки розкрив відомий російський ріелтор.

Відома співачка Софія Ротару, яка неодноразово потрапляла в скандали через свої виступи у Росії, спритно обвела навколо пальців своїх українських фанатів. Йдеться про готель артистки в окупованому Криму, який та й не намагається продати.

Багаторічний обман Ротару розкрив відомий російський ріелтор Григорій Полторак, передає видання blitz.

Так, в опальної співачки вже безліч років є нерухомість в Криму. Ротару - власниця розкішної вілли в самому центрі Ялти, на базі якого вона відкрила фешенебельний готель Villa Sofia. За добу артистка могла заробити на своїй віллі близько 30 тисяч гривень. Однак зірка отримала чимало критики в Україні, коли її бізнес продовжив функціонувати після того, як Росія окупувала Крим.

Через це Ротару довелося позбавлятися від готелю, адже обурення українських фанатів наростало з кожним роком. У 2019 році співачка виставила віллу на продаж, проте ніхто так і не наважився придбати готель артистки. Всьому виною, стверджує ріелтор, хитрість Ротару.

Читайте такожВнучка Ротару без білизни приспустила халатик заради пікантної фотосесіїЗірка нібито навмисне поставила занадто високу ціну - 25 мільйонів євро. Через це ніхто не хоче купувати її готель. Таким чином Ротару хитро обдурила всю Україну псевдопродажем вілли. На словах вона дійсно зважилася позбутися бізнесу, проте на ділі він все одно залишається її власністю.

У підсумку співачка вибілила свою честь в Україні і не позбулася готелю в Криму. Багаторічний обман, який розкрив Російський ріелтор, навряд чи сподобається українським фанатам Ротару. Сама зірка випад експерта поки ніяк не коментувала.

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Автор: Поліна Кузенко