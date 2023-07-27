Співачка не приховує, що відпочиває на Міконосі разом з екс-обраницею "воронезького алюмінієвого короля".

Українська співачка Санта Дімопулос, яка вирушила до Греції, похвалилася "лакшері"-відпочинком. Вона не приховує, що нині перебуває на острові Міконос.

На своїй сторінці в Instagram Дімопулос опублікувала серію нових фото. На одному з них вона відзначила Юлію Буряк - одеситку і колишню дружину російського олігарха Леоніда Арапова. Сама співачка написала, що цими фото розповідає про "дівочу подорож" на Міконос.

Буряк знімками зі співачкою не ділилася. Одеситка вже давно не буває в Україні, усього за день до початку повномасштабної війни вона веселилася у РФ. В її Instagram можна знайти фото з Москви, а ось про те, що зараз країна-агресорка влаштувала в Україні, Буряк мовчить.

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Не так давно через неї вже розгорявся скандал. Так, Буряк закотила вечірку на Міконосі на честь дня свого народження. На свято були запрошені гості-росіяни та українські артисти, такі як Вєрка Сердючка та Володимир Остапчук. Незабаром зіркам довелося виправдовуватися і пояснювати, що вони не стали б погоджуватися на корпоратив, якби знали, що там будуть росіяни.

Що Санта Дімопулос говорить про війну в Україні

Співачка перебуває за кордоном, вона часто відпочиває в Монако, на Ібіці і в Греції. Нещодавно Дімопулос поскандалила з росіянином. Вона опинилася з ним в одній компанії і вступила з чоловіком у словесну перепалку.

Однак після цього Дімопулос "застукали" на дні народження дочки російського олігарха. Співачка вже давно дружить зі спадкоємицею Ельдара Османова.

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