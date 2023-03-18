Співак та журналістка продовжують сперечатися.

Сексистський скандал, у який потрапив відомий співак Іво Бобул через інтерв'ю журналістці Еммі Антонюк, продовжується. На цей раз з'ясувати правду намагалася Аліна Доротюк.

Вона запросила Антонюк на інтерв'ю та показала їй свою телефонну розмову з Бобулом. Як виявилося, співак продовжує стверджувати, що він не давав ніяких дозволів на зйомку.

"Не було ніякого згоди абсолютно... Мені подзвонив хлопець, який з нею працює. Оператор, чи хто він такий, не знаю... Я спитав, які питання будуть. "Про творчість", - каже він", - розповів Бобул.

Відео дня

За словами співака, під час інтерв'ю він зрозумів, що розмова іде не в те русло. Бобул не хотів, щоб відео, на якому він розмовляє з Антонюк, потрапило у мережу. Про це він казав менеджеру журналістки.

"Я говорив йому і їй, щоб без мого дозволу це інтерв'ю нікуди не давалось... Тобто я встав і пішов, я не знав, що там камери включені, абсолютно... Вони записували все як самі хотіли, а я їм сказав це не давати в ефір без мого дозволу", - наголосив Бобул.

Співак стверджує, що Антонюк не попереджала його про запис як самого інтерв'ю, так і їхньої телефонної розмови після нього. Бобул не очікував на такий розголос, ситуація його образила.

"Ні, не попереджала, абсолютно нічого не було сказано, що це записується. Вона просто записувала, вона хотіла хайпанутися, вона це зробила і все... Бо ніяких умов, ніяких домовленостей, абсолютно нічого не було... Але образило чогось, бо так не повинно було бути. Вона себе повела, мені здається, не дуже професійно і не як журналіст, некомпетентно", - зазначив артист.

На питання про те, чи буде Бобул судитися з Антонюк, він відповів доволі розмито. Він не став це заперечувати та натякнув, що може позиватися проти журналістки. Сама Антонюк суду не боїться:

Я не боюсь судового позову, тому що я знаю закон. Мені шкода його адвокатів, тому що дуже важливо це відео, він на відео сказав: "Я не знав, що мене знімають, а вони знімали". Це дуже смішно, тому що включені камери весь час.

За словами Антонюк, Бобул розумів, що під час інтерв'ю проводилася зйомка. Журналістка також додала, що на відео можна помітити відсутність монтажу та "склеювання", а під час телефонної розмови співаку казали, що він на гучному режимі, тобто його всі чують.

"Ми правда все писали, але ми все і видали. І там видно, що немає монтажних склейок, бо момент, коли він встає, коли він іде, він не різаний зовсім. І мене дуже дивує, тому що єдина наша телефонна розмова, єдина наша бесіда, яка відбулася, вона є на відео. і там немає ані слова, де він мені каже, що це не можна давати в ефір", - розповіла Антонюк та повідомила, що Бобул їй не погрожував.

Скандал після інтерв'ю Бобула - з чого все почалося

Під час інтерв'ю для Емми Антонюк співак публічно образив жінок. Він заявив, що вони меркантильні. Коли журналістка сказала, що не погоджується з його заявою, співак перейшов на особисті образи та вказав Антонюк на те, що їй самій вже нібито час мати дітей та чоловіка. Після цього він встав та пішов з інтерв'ю.

Фраза Бобула розлютила користувачів мережі. Вони засудили співака. Потім він заявив, що не давав дозволу на публікацію цього інтерв'ю. Згодом Антонюк відповіла на звинувачення Бобула та натякнула, що той забрехався.

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