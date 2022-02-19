Також зірка порадувала шанувальників кількома новими фото з чоловіком Костянтином Меладзе.

Відома співачка Віра Брежнєва продовжує ділитися новими знімками зі святкування ювілею-3 лютого їй виповнилося 40 років. З цього приводу іменинниця організувала яскраве святкування з рідними та друзями.

У себе в Instagram Брежнєва показала фото з сестрами, мамою і молодшою дочкою Сарою, яка на вечірці грала діджей-сет.

Також Брежнєва порадувала шанувальників кількома новими фото з чоловіком Костянтином Меладзе. Співачка дуже рідко показує спільні знімки з коханим, але на цей раз вирішила зробити виняток.

Співачка зізналася, що завжди святкує день народження. Цього року тематикою свята стала церемонія "Оскар" з відповідним декором – червоною доріжкою, фотографами, золотими кулями і сценою.

"Зараз переглядала всі 500 фото і посміхалася. Тому що щастя вдалося зафіксувати! Сюди помістилися лише 10 картинок і на останньому фото не всі помістилися в кадр, але моя скарбничка спогадів вмістила в себе все! Спасибі моїм близьким і друзям за цей вечір", - поділилася Брежнєва.

Нагадаємо, Костянтин Меладзе зворушливо привітав Віру Брежнєву з 40-річчям. Він на святі зіграв на роялі і виконав пісню "Салют, Віра".

Нагадаємо, 40-річна Віра Брежнєва виховує двох дочок-20-річну Соню, яку народила від українського політика Віталія Войченка, і 12-річну Сару, яка народилася в шлюбі з бізнесменом Михайлом Кіперманом.

Зараз співачка одружена з продюсером Костянтином Меладзе, і поки спільних дітей у пари немає. Подружжя живе на три країни - Росію, Україну та Італію.

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