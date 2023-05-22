Ведучий та його дружина зуміли знайти вихід з непростої ситуації.

Відомий український ведучий Тімур Мірошниченко ледь не потрапив у халепу, коли повертався в Україні після Євробаченні, яке відбувалося у Великобританії. Неприємності спіткали його на польському кордоні.

Детальною інформацією про ситуацію у Stories поділилася дружина Мірошниченка. Вона розповіла, що у той день вона сильно плакала.

"Коли ми приїхали на кордон, виявилося, що у нас 2 дні тому закінчилася грін-карта. Бо коли Тім купував, то планував повернутися в Україну 15.05. Потім попросили провести UAday в Каннах, і він затримався. І забув", - написала Інна Мірошниченко.

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Також вона розповіла, що за це родині виписали штраф. Їм було потрібно одразу заплатити 7 тисяч злотих (приблизно 65 тисяч гривень). Втім, таких грошей у Мірошниченко з собою не було.

"Але головна проблема, що банк на кордоні Краковець не приймав картки! Потрібно було 7 тисяч злотих готівкою. Їхати не можна. Машині заборонено рух. І от стоїмо ми на кордоні, а вони кажуть: "Або зараз сплачуйте готівкою, або ми евакуюємо автомобіль і забороняємо вам виїзд". А нам потрібно терміново у Львів на захід", - пригадала дружина ведучого.

Втім, їм усе одно вдалося знайти гроші. Мірошниченку довелося звертатися до друзів та рідних. За чотири години необхідну суму усе ж назбирали.

Хто такий Тімур Мірошниченко

Українському коментатору та ведучому 37 років. Він працює у багатьох проектах, зокрема на 1+1. У Мірошниченка двоє дітей. Дружина ведучого, Інна Мірошниченко, у 2018 році народила доньку, а у 2020 році - сина.

Нещодавно стало відомо, що ведучий розпочав процес усиновлення дитини. На тлі війни багато дітей залишилися без батьків, тому вони вирішили оформити опікунство.

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