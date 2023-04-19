Він розповів, що зняв це відео ще декілька років тому.

На Великдень у мережі з'явилося відео, на якому чоловік у рясі витанцьовував біля церкви. За три дні воно набрало понад 10 мільйонів переглядів. У коментарях не обійшлося без критики, чоловіка звинувачували у том, що в нього нібито немає "нічого святого".

Журналісти ТСН з'ясували, що відео було зроблено біля храму у селі Святопетрівське, під Києвом. У ньому вже понад 20 років править отець Михайло.

Він розповів, що на Великдень спокійно завершував Літургію, як до нього підійшла регент хору. Вона показала йому відео з чоловіком, який танцював у рясі біля церкви. Отець Михайло декілька разів передивився танець та впізнав "священника". Це був актор, який декілька років тому знімався у кіно, одну зі сцен фільмували як раз біля храму.

Головним героєм вірусного відео виявився брутальний байкер Ашот. Він лагідно називає свій мотоцикл "Валею", носить шолом із портретом Шевченка, а також організовує мотофестивалі "Тарасова гора".

Чоловік розповів, що слава прийшла до нього неочікувано. Він невдало запостив відео у TikTok. Чоловік хотів додати в опис пояснення про те, що відео з танцями було зроблено під час зйомок. Втім, не встиг. Танці "священника" швидко почали збирати перегляди. Чоловік писав у коментарях, що він не батюшка, а актор, проте було вже запізно.

Мем "Скоро вже буде Паска" - з чого все почалося

"Скоро вже буде Паска. Так що заказуйте м'яска, сардельки та ковбаску", - відео з цією промовою від маленького хлопчика підкорило мережу на початку квітня. 5-річний Матвій згодом дав перше інтерв'ю, його батьки розповіли, як хлопчик випадково став зіркою.

Окрім цього, маленький "підприємець" розповів, що в майбутньому хоче стати фермером. Хлопчик хоче, щоб закінчилася війна та вже мріє, як буде жити далі.

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