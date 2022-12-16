Джеффрі Кенні кілька років тому приїхав в Україну, щоб отримати тут медичну освіту, але знайшов себе в музиці. Сьогодні він навіть не думає про те, щоб повертатися додому.

Цього року в десятку фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023 увійшла група TVORCHI з Тернополя. Її вокаліст Джеффрі Кенні, який приїхав в Україну з Нігерії, в інтерв'ю УНІАН відповів, чи хотів повернутися на батьківщину, коли Росія повномасштабно вторглася на територію нашої країни.

"Мені подобалось жити вдома, але я хотів бути незалежним від своїх батьків. Коли переді мною стояло питання: "Де отримувати вищу освіту?", я обрав Україну. Спочатку потрібно було трохи адаптуватися, але це звичайний процес для кожного, хто переїжджає жити в іншу країну. В Україні я знайшов себе в музиці, познайомився з Ендрю і всією нашою командою. Мені подобається працювати і створювати музику тут. Я залишаюсь і продовжую жити в Україні. Це моє рішення до 24-го і після 24-го лютого", - прокоментував Джеффрі.

Щоб якнайшвидше адаптуватися до суспільства, він почав вчити українську мову. Каже, що ще не так добре володіє нею, як англійською, але прагне покращувати свої навички:

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"Так, я спілкуюся українською мовою зі своїми друзями, членами моєї команди та більшістю людей, з якими я працюю. Щодня докладаю зусиль, щоб навчитися вільно говорити українською. Хочу говорити українською так впевнено, як говорю англійською. Постійно думаю про те, що роблю помилки і мені це трохи заважає. Але коли з друзями в компанії вип’ю текіли, то мова ллється, як рідна!".

Вокаліст додав, що на старті свого творчого шляху тиску через національність не відчував. Був дискомфорт через відсутність досвіду, але Кенні сміливо заявляє: "Мені подобається, що я роблю, і я готовий до будь-яких викликів, якщо вони будуть".

Нагадаємо, продюсер назвав топ-3 ймовірних переможця Нацвідбору.

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