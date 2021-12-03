Катерина Павленко переконана, що музика є інструментом, за допомогою якого можна говорити про якісь важливі речі для молоді.

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко висловила думку щодо того, чи деградує українська молодь.

Про це Павленко розповіла в інтерв'ю відомому блогеру Сергію Іванову в новому випуску програми "Антиподи".

Зазначається, що суспільство зараз часто критикує підлітків за їхні інтереси і переймається, що культурний рівень молодих поколінь занепадає.

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Утім Павленко підтримує молодь і вважає, що серед них є багато розумних і яскравих особистостей, питання лиш у тому, як правильно доносити важливі речі через музику.

"У нас дуже багато класних, толкових дітей. Говорять, що діти деградують, слухають Моргенштерна, але чому ми не говоримо про дітей, які слухають іншу музику, європейську? Є освічені діти, які скидають мені цікаві лекції в особисті повідомлення, ми переписуємося з 15-річними дівчатками, які цікавляться наукою. Я спостерігаю за цим явищем і розумію, що не все так погано", - зазначила фронтвумен Go_A.

Вона переконана, що музика є інструментом, за допомогою якого можна говорити про якісь важливі речі до молоді.

"Хоча вони і так все розуміють, доєднуються, бо відчувають ментальну близькість. Важливі речі треба артикулювати для того, щоб їх хтось почув і зрозумів, що він не сам", - сказала Павленко.

Співачка також розповіла, що в її підлітковому віці був сплеск культури емо, готів, панків, металістів, але їй самій "була ближча скейтерська культура".

За її словами, у плейлисті в співачки того часу грали Korn, Deftones, Mudvayne, ТОЛ, Massive Attack. Павленко зазначає, що зараз вона активно підтримує українські гурти Один в каное, Palindrom, The Unsleeping, Alinda, Edwin Hubble, і любить лайв-концерти.

"Стараюся не пропускати пост-рокові концерти наших гуртів, які проходять в Теплому Ламповому", - сказала солістка Go_A.

Як повідомляв УНІАН, популярний сервіс Spotify розповів про музичні уподобання українців у році, що минає. Виявилося, що музичний топ в Україні очолює скандальний російський репер Моргенштерн. Слідом за ним у списку йдуть kizaru, Скриптонит, Big Baby Tape, OG Buda, Soda Luv, Mayot, "Король и Шут", Pharaoh, GONE.Fludd. Примітно, що всі вони, окрім Скриптонита, представляють російський шоу-бізнес. Українських виконавців у списку немає.

Також стала відома традиційна статистика відео, які зібрали найбільше переглядів на YouTube серед української аудиторії. Серед музичних відео на першому місці рейтингу найбільше переглядів в Україні цього року зібрав кліп на пісню "Родной" від співачки Loboda.

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Автор: Олександр Топчій