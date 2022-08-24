Рідний брат Тимофія - військовий.

Після 24 лютого багато взяли в руки зброю і пішли захищати Батьківщину. Поки Тимофій Музичук, відомий як сопілкар групи Kalush Orchestra, відстоює культурний фронт, його рідні воюють на передовій. В інтерв'ю "Rostyslove Production" він розповів про близьких, які отримали поранення.

"Мій брат Назар зараз у Київській області. Зв'язок тримаємо, час від часу телефонуємо один одному. Він знаходиться зараз у себе там в частині (в Київській області, - ред). Тобто не на фронті. Каже, що в гарячих точках не був. Навчання у нього у військовій частині, він старший лейтенант", - розповів Музичук.

А ось троюрідний брат Тимофія, а також ще один близький родич були в зоні активних бойових дій, де отримали поранення. Так, товариш артиста втратив обидві ноги і зараз проходить лікування в Ізраїлі.

"Троюрідний брат був поранений, було кілька операцій. З сусіднього села теж родич був поранений. Теж багато операцій переніс, а зараз вже вдома. Ще знайомий втратив дві ноги. Зараз він в Ізраїлі, йому потрібні протези", - поділився артист.

Нагадаємо, сопілкар з Kalush Orchestra став новим улюбленцем мільйонів жінок.

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