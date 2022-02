Сьогодні, 10 лютого, о 18:00 на YouTube-каналі "Голосу країни" вийшла третя серія digital-версії спецпроєкту "Другий шанс". Народний тренер Андрій Мацола та солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька продовжують збирати п’яту команду учасників, які виступатимуть у прямих ефірах та боротимуться за перемогу в найвокальнішому шоу "Голос країни-12".

Вперше в історії української адаптації шоу учасники, які не розвернули крісла тренерів на сцені, мають "Другий шанс". У кожному епізоді сліпих прослуховувань "Голосу країни" Андрій Мацола та Олександра Заріцька зможуть врятувати від вильоту не більше 2-х учасників, натиснувши червону кнопку після виступу вокаліста на сцені. У команді "Другого шансу" боротьба за місця триває безперервно, адже у кожному випуску digital-версії спецпроєкту може залишитися тільки два учасники.

За результатами попередніх випусків у команді "Другого шансу" є два учасники - 16-річна Єлизавета Овраменко та етно-гурт GG "ГуляйГород". До них у третьому випуску доєднаються ще два учасники. Бойзбенд Spiv Brativ – гурт чотирьох рідних братів з Черкас, які вже 10 років грають разом. На сцені "Голосу країни" вони заспівати популярний хіт 90их – I'll be there for you , який є саундтреком до серіалу "Друзі". Проте хлопцям не вистачило енергії та подачі, щоб розвернути червоні крісла на сцені. Поспілкувавшись між собою, тренери "Другого шансу" вирішили, що хлопцям потрібно дати ще один шанс, адже вони колектив з народу, які самостійно навчились грати на інструментах.

Ще однією учасницею команди "Другий Шанс" стала 29-річна лейтенантка поліції з Хмельниччини Катерина Білоус. Свій вільний від роботи час жінка присвячує сім’ї, а також співає в оркестрі головного управління Хмельницької області. Для сліпих прослуховувань співачка обрала пісню No Time To Die виконавиці Billie Eilish. На жаль, хвилювання не дозволило Катерині повернути червоні крісла. Таке душевне виконання не змогло залишити осторонь тренерів "Другого шансу". Андрій Мацола та Олександра Заріцька вирішили надати Катерині ще один шанс проявити себе у "Голосі країни-12".

У третьому випуску digital-версії спецпроєкту протистояння між учасниками набирає обертів. Тренерам команди "Другий шанс" все складніше робити вибір, оскільки на репетиціях, усі співаки прислухаються до порад тренерів і показують результат. Проте для чотирьох учасників місць в команді тільки два.

Що переможе – досвід або бажання новачків бути почутими? Кого Андрій Мацола та Олександра Заріцька залишать у команді "Другого шансу" - дивіться на YouTube-каналі "Голосу країни".

Нагадаємо, що в результаті відбору до боїв у команді "Другого шансу" залишиться 2 учасники. Окрім того, у Андрія Мацоли та Олександри Заріцької буде можливість врятувати учасників з інших команд під час боїв та нокаутів. В прямих ефірах шоу "Голос країни-12" учасники команди "Другого шансу" на рівних умовах з командами інших тренерів змагатимуться за перемогу в проєкті.

