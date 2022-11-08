Вона описала свій емоційний стан зворушливим віршем.

Українська співачка Аліна Гросу зараз не говорить про своє особисте життя, проте шанувальники підозрюють, що вона розлучилася з бойфрендом Романом Полянським. Полянський - російський актор. Після 24 лютого він не висловлював свою позицію щодо війни в Україні і не з'являвся в Instagram-блозі Аліни. Нещодавно він засвітився на заході в Москві.

Зараз Аліна Гросу опублікувала зворушливий ліричний вірш, в якому заговорила про розрив з коханим і про самотність:

Відео дня

Ця ніч холодна і темна

Вона нас випила одна

І давить мозок мій тут навіть стеля

Візьму дешевого вина

Дістану за хвилину дна

Всі почуття мої тепер пустеля

Пуста квартира пару стін

З вікна тут стелить сірий дим

А двері більше не впускають тебе

Залишу тут своє життя

І тінь тої ким стала я

Лиш паспорт заберу, рюкзак і кеди

Артистка уточнила, що сама написала цей вірш. Також вона розмірковує над тим, чи варто випускати пісню з такими словами.

Особисте життя Аліни Гросу

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну про бойфренда-росіянина Аліни Гросу нічого не було чутно. Український артист Павло Зібров говорив, що бачив Романа Полянського у Чернівцях.

Сама співачка не коментувала свої стосунки, але після перенесеної операції говорила, що їй навіть компот нікому зварити. Це, а також поява Романа на заході в Москві, навіяло думки про те, що пара все ж розлучилася.

Нагадаємо, Слава Дьомін натякнув, що Аліна Гросу розлучилася з бойфрендом-росіянином.

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