Українська співачка Аліна Гросу зараз не говорить про своє особисте життя, проте шанувальники підозрюють, що вона розлучилася з бойфрендом Романом Полянським. Полянський - російський актор. Після 24 лютого він не висловлював свою позицію щодо війни в Україні і не з'являвся в Instagram-блозі Аліни. Нещодавно він засвітився на заході в Москві.
Зараз Аліна Гросу опублікувала зворушливий ліричний вірш, в якому заговорила про розрив з коханим і про самотність:
Ця ніч холодна і темна
Вона нас випила одна
І давить мозок мій тут навіть стеля
Візьму дешевого вина
Дістану за хвилину дна
Всі почуття мої тепер пустеля
Пуста квартира пару стін
З вікна тут стелить сірий дим
А двері більше не впускають тебе
Залишу тут своє життя
І тінь тої ким стала я
Лиш паспорт заберу, рюкзак і кеди
Артистка уточнила, що сама написала цей вірш. Також вона розмірковує над тим, чи варто випускати пісню з такими словами.
Особисте життя Аліни Гросу
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну про бойфренда-росіянина Аліни Гросу нічого не було чутно. Український артист Павло Зібров говорив, що бачив Романа Полянського у Чернівцях.
Сама співачка не коментувала свої стосунки, але після перенесеної операції говорила, що їй навіть компот нікому зварити. Це, а також поява Романа на заході в Москві, навіяло думки про те, що пара все ж розлучилася.
Нагадаємо, Слава Дьомін натякнув, що Аліна Гросу розлучилася з бойфрендом-росіянином.