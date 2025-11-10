Артистка зазначила, що вони обидвоє були творчими натурами.

Українська співачка Наталя Дзеньків, більш відома як Lama, висловилася про своє розлучення з продюсером Віталієм Телезіним. Вони перебували у шлюбі з 1997 по 2012 рік.

В інтерв'ю Аліні Доротюк артистка підтвердила, що на розрив вплинула криза у її творчості, однак проблема полягала не лише в цьому. За словами Наталі, у них з Віталієм був чудовий творчий тандем, який не підходив для створення сім'ї. Зараз же вона має ідеальні стосунки для сім'ї, однак не ідеальні - для творчості:

"Напевно, надто багато музики було. Хоча, з одного боку, це класно. Я десь скучаю за цим, бо коли ми були разом, ми швидше писали. Тому що ми були більше в цій атмосфері, одне одного спонукали. З іншого боку - треба з усім цим поєднати сім’ю".

Наталя зізналася, що її творчій стороні іноді не вистачає окремого простору, де вона б могла займатися музикою. Крім того, за побутовими справами на це може просто не лишатися часу та натхнення.

Відео дня

Нагадаємо, раніше про розлучення з дружиною повідомив український актор-військовослужбовець Даніїл Мірешкін.

Вас також можуть зацікавити новини: