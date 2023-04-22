Кошовий зазначив, що Зеленський перестав посміхатися.

Найкращий друг президента України Володимира Зеленського та актор комедійного жанру Євген Кошовий розповів, які зміни помітив у Зеленському за останній рік.

В інтерв'ю Олексію Суханову він сказав, що з обличчя президента зникла посмішка.

"Він став міцнішим. Посмішка у нього з обличчя пішла, але почуття гумору він не втратив. Коли листуємось, іноді буває так, що щось напише, і я думаю: "О, ти у формі, брате". Звичайно, складно бачити людину, яка 17 років посміхається і разом з нею ти, а тут тепер інакше..." - сказав Кошовий.

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Він додав, що за час повномасштабного російського вторгнення Зеленський став сильнішим. І, дивлячись його інтерв'ю, Кошовий думає, що українці вже не захочуть відпускати його з поста президента.

"Він став як залізо. Коли бачиш його інтерв'ю, коли він зустрічається зі світовими лідерами, то бачиш дорослого лідера своєї нації. Думаю, після такого його не відпустять українці. І повернутися в професію загалом буде дуже складно", - додав Кошовий.

Нагадаємо, раніше дружина Євгена Кошового згадала життя в укритті.

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