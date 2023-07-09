За його словами, топові артисти зараз створюють не той контент.

Відомий український телеведучий Вячеслав Соломко висловився про український шоу-бізнес. За його словами, найпопулярніші в нашій країні зірки на даний момент створюють зовсім не той контент.

"Відійшли наші метри, популярні до війни. Де Олег Винник? Якщо сильно хворіє, дай Бог йому здоров'я. Монатік якось не звучить новими хітами, не знаю де Монатік. Макс Барських не дуже. Не має впевнений вигляд. Полякова перевела старі хіти, ну "Шльопанці" не фонтан", - сказав Соломко в ефірі телеканалу "Дом".

Однак він переконаний, що в Україні все ж є один артист, який зумів стати топовим під час повномасштабного російського вторгнення. За його словами, це Артем Пивоваров.

"Артем Пивоваров фактично став музикантом номером один. Це реально. Поле очистилося. Ті, хто був усім, раптом став ніким. Хто був ніким, той став усім", - додав ведучий.

Зазначимо, Артем Пивоваров за час великої війни випустив безліч пісень. Крім того, він створив проект "Твої слова. Мої ноти", в рамках якого записав дуети з багатьма селебрітіз. Вони виконали пісні, слова яких раніше написали знамениті письменники.

Нагадаємо, Артем Пивоваров став тренером нового сезону шоу "Голос країни".

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