Як виявилося, Меладзе покинув Росію.

Ще 24 лютого російський співак Валерій Меладзе висловився проти війни в Україні, а його старший брат Костянтин досі мовчить. У мережі почали ходити чутки, що Меладзе-старший розлучився з дружиною Вірою Брежнєвої через різні політичні погляди. Співачка ще на початку повномасштабного вторгнення поїхала до Польщі допомагати біженцям.

Тому навколо цієї зіркової родини дуже багато домислів і чуток. Розповісти докладніше про те, що зараз відбувається з Меладзе зважився український артист Андрій Данилко. В інтерв'ю Катерині Гордєєвій він сказав, що Костянтин Меладзе зараз перебуває в Італії.

"Він дуже складно виїжджав", - сказав Андрій Данилко.

При цьому Данилко не відповів на питання про стосунки братів Меладзе. Він лише додав, що ніколи не вважав Меладзе серйозною людиною: "Він - пацан".

Нагадаємо, Андрій Данилко відверто розповів про проблеми зі здоров'ям. Артист зізнався, що його самопочуття тільки зараз почало поліпшуватися.

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