У коментарях підписники підтримали зірку у його захопленні красою Києва.

Україно-американський хореограф та суддя шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський, який із родиною мешкає у Лос-Анджелесі, прогулявся Києвом та завітав до святині України - Києво-Печерської Лаври. Суддя не стримував свого захоплення красою Києва.

Читайте такожІлона Гвоздьова повернеться на шоу "Танці з зірками""Моя прогулянка була дуже крутою. З самого Хрещатика ми йшли пішки до Лаври, й це дуже цікаво. Коли я туди зайшов, то посоромився навіть робити фото чи знімати. Хотілося подивитися і відчути силу, яка є у цього місця", - сказав Макс Чмерковський у своєму Instagram.

Також новоспечений суддя шоу поділився з підписниками бажанням проїхатись у тролейбусі.

"Я так давно не їздив на тролейбусі, навіть не можу згадати, коли я був там востаннє", - говорить хореограф.

У коментарях підписники підтримали зірку у його захопленні красою української столиці та порекомендували також відвідати Львів, Харків, Карпати та інші місця.

Хто такий Макс Чмерковський

Макс Чмерковський родом з Одеси. Коли майбутньому хореографу виповнилося 14 років, він з родиною переїхав до США. Наразі танцівник проживає у Лос-Анжелесі з дружиною Пітою Маргатройд та 4-річним сином, володіє понад 14 хореографичними школами по всій Америці.

Макс Чмерковський брав участь у 17 сезонах "Танців з зірками" в Америці, але перше місце у шоу він здобув у парі з відомою фігуристкою Меріл Девіс.

Автор: Ольга Робейко