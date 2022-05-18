Співачка заінтригувала шанувальників.

Українська співачка Тіна Кароль знайшла свого "краша" серед військових Збройних сил України, які зараз захищають нашу країну від російських окупантів.

Так, вона опублікувала в інста-сторіз фотографію мужнього військового з красивою бородою і зачіскою, але трохи сумним поглядом. В цілому чоловік, дійсно, красень. А після визнання Кароль у нього напевно з'явиться ще більше прихильниць.

"Краш. Не відірвати очей. Познайомитися б. Наші захисники - найкращі хлопці для шлюбу", - підписала фото Тіна Кароль.

Раніше УНІАН назвав головних секс-символів на передовій. Від них фанатіють всі дівчата з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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