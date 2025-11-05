Пара має п'ятьох спільних дітей.

Зірка серіалу "Район Беверлі-Гіллз" Торі Спеллінг нарешті розлучилася зі своїм чоловіком Діном Макдермоттом. Пара прожила у шлюбі 17 років, з яких майже 2 роки була у процесі розлучення.

Як повідомляє TMZ, Спеллінг та Макдермотт розійшлися мирно та навіть залишилися у дружніх стосунках. Колишнє подружжя уклало письмову угоду щодо розподілення майна та питань аліментів.

Варто зазначити, що пара має п'ятеро спільних дітей - 18-річного Ліама Аарона, 17-річну Стеллу Дорін, 14-річну Гетті Маргарет, 13-річного Фінна Дейві та 8-річного Бо Діна.

Подробиці умов договору про розлучення не розголошуються. Відомо, що процес вже на фінальній стадії. Експодружжю залишилося дочекатися лише на підпис від судді.

Нагадаємо, що саме Торі Спеллінг стала ініціаторкою розриву. Криза у її шлюбі з Макдермоттом сталася ще у 2023 році, тоді пара вперше роз'їхалася, а вже у 2024-му акторка офіційно подала заяву на розлучення.

Причиною розірвання шлюбу Торі назвала звичайну розбіжність характерів. Основною вимогою до ексчоловіка під час судового процесу для 52-річної акторки була сплата аліментів.

Щодо опіки над дітьми, то Спеллінг наполягала, аби всі п'ятеро дітей залишилися жити з нею, при цьому вона була не проти спільної юридичної опіки. Тобто розлучені батьки будуть разом приймати рішення стосовно їхніх дітей.

