У них стався черговий скандал.

Комік Руслан Ханумак вирішив потролити свою екс-дружину Аліну Шаманську і створив подкаст "Ідеально розлучені". На перший ефір він запросив Олександра Волошина, який нещодавно розлучився з Анною Трінчер.

Варто зазначити, що проєкт Ханумака дуже нагадує проєкт його екс-дружини Аліни Шаманської "Розлучені". Він вибрав схожу студію, таку саму неонову вивіску і тему.

"Обітниця нареченої", - підписав ролик Ханумак.

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Шаманська не стала мовчати і відреагувала на вчинок екс-чоловіка. У коментарях вона написала: "Ти - дно". Також там з'явилася Анна Трінчер, яка лаконічно написала: "Бл*ть".

Пізніше в інста-сторіз Шаманська розповіла, що її екс-чоловік навіть через роки після розлучення намагається дистанційно впливати на неї і руйнувати.

"А я, як чемна дівчинка, терплю і терплю. Тому що син і так далі. Але може н**ер це терпіння? Може, настав час розплати за роки принижень і морального насильства?" - написала Шаманська.

Вона також порадила дівчатам не народжувати дітей від чоловіка, якого вони знають лише кілька місяців.

Розлучення Аліни Шаманської та Руслана Ханумака

У січні 2023 року блогерка заявила про розлучення з Ханумаком. Шаманська показала фото, на якому її обранець стояв у "цікавій позі" з Анною Алхім. Вона зазначила, що це "остання крапля".

Після цього Ханумак заявив, що вони розлучилися рік тому. Утім, сама Шаманська назвала слова колишнього брехнею.

Крім того, Шаманська, яка останніми роками із сином живе в США, говорила, що екс-чоловік не допомагає їй із дитиною.

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