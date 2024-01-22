Співачці вже зробили операцію.

Російська співачка родом з України Анна Асті вже давно страждає від судом, проте, як виявилося, все набагато серйозніше, ніж передбачалося.

У любительки російського світу виявили рідкісний синдром - хворобу Келлера другого ступеня. Як повідомляють росЗМІ, ця хвороба провокує дегенеративні зміни в кістках стоп. Якщо вчасно не зробити операцію, то можна стати інвалідом.

Втім, Асті вирішила не зволікати. Вона таки звернулася за допомогою до фахівців, і їй вже провели хірургічне втручання. Зараз вона виїхала з Росії за кордон, де проходитиме реабілітацію.

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Варто відзначити, що у шанувальників зірки є сумніви щодо того, що вона поїхала саме на реабілітацію. Більшість з них думають, що таким чином вона вирішила "залягти на дно", поки не вщухне скандал з "голою вечіркою" Насті Івлєєвої, після якої концерти Асті почали скасовувати по всій країні.

До слова, Асті досі мовчить про повномасштабне російське вторгнення. При цьому вона після 24 лютого 2022 року продовжила працювати на країну-агресора і заробляти криваві рублі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з'ясували, як Анні Асті "спокутувати провину" після "голої вечірки".

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