Олена Вовк померла сьогодні, 16 жовтня.

Українська модель і світська левиця Олена Вовк померла на 74-му році життя. Зірка напередодні потрапила в лікарню, а потім її перевели в реанімацію. 16 жовтня її серце зупинилося.

"Сьогодні вночі в реанімаційному відділенні 7-ї міської лікарні м. Києва трагічно померла Олена Вовк. Ми всі запам'ятаємо її як яскраву, енергійну і життєрадісною жінку. Олено, нам буде дуже Вас не вистачати", - написали її друзі в Instagram.

Що стало причиною смерті поки невідомо. Також родичі поки не повідомили, коли ховатимуть епатажну модель.

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73-річна пенсіонерка Олена Вовк дуже любила епатувати публіку. Вона регулярно з'являлася на світських заходах, в клубах, а також знімалася в рекламах і кіно. Олена періодично влаштовувала фотосесії, які знаходили відгук у її аудиторії.

Варто відзначити, що шанувальникам вона запам'яталася завдяки своєму яскравому образу. Жінка відверто одягалася і завжди наносила яскравий макіяж, обов'язково з блискітками на очах і бровах.

Крім того, вона активно вела аккаунт в соціальній мережі TikTok. Там вона з'являлася разом з молодим музикантом, якого публіка приймала за її молодого нареченого.

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Автор: Діана Могилєвич