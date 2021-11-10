Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У Києві затримали нападника на музичного продюсера гурту Kazka Миколу Журавльова.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури.

"Пізно ввечері 6 листопада у багатоквартирному будинку у Шевченківському районі столиці між потерпілим, автором пісень відомого українського гурту, та його сусідом, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, стався конфлікт. Під час зазначеного інциденту підозрюваний наніс потерпілому не менше одного удару в область правої скроневої ділянки", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару продюсер отримав тяжкі тілесні ушкодження: відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, компресійний вдавлений перелом правої скроневої ділянки.

Читайте такожКобра виповзла з унітаза і вкусила чоловіка за статевий органНевдовзі правоохоронці затримали нападника. Йому повідомлено про підозру за фактом завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального Кодексу України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомило УНІАН обізнане джерело у правоохоронних органах, йдеться про музичного продюсера та композитора Миколу Журавльова. Він співпрацював з різними музикантами, зокрема й з гуртом Kazka.

У Києві побили композитора гурту KAZKA: що відомо

Відомий музичний продюсер і композитор Микола Журавльов опинився в лікарні після побиття у власному під'їзді.

"Я був побитий у власному під'їзді. Хірург сказав, що з такими травмами зазвичай в лікарню приїжджають вже в комі. Але ми з Діаною ще 12 годин після травми їздили по всьому Києву робили обстеження, комп'ютерну томографію і все інше", - писав Микола на своїй сторінці в Instagram.

За словами Журавльова, в нього перелом черепа і носа. Йому наклали шви на підборідді, а також він погано бачить одним оком.

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Автор: Віталій Саєнко