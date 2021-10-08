В інтерв’ю Лорак поскаржилася, що цькування її творчості в Україні організувала невстановлена "жіноча особа".

Український продюсер, телеведучий Ігор Кондратюк розкритикував позицію щодо України співачки Ані Лорак, яку вона висловила у першому за 7 років інтерв’ю українським ЗМІ.

Про це він написав у Facebook.

"Кароліна - яскрава ілюстрація талановитої, яскравої, магнетичної навіть дівчини-артистки, у якої, вибачте, мало мізків. Це інакше не називається. Вона навіть не зрозуміла - чому "її не підтримали українські політики", – відреагував ведучий.

Кондратюк зарахував Лорак до осіб, яких не хвилюють вбивства українських військових на Донбасі росіянами, та до аудиторії, що вважає музику "поза політикою".

Читайте такожАні Лорак зустріла нове кохання: "я просто хочу бути щасливою дівчинкою""Печалька... А ще тому "печалька", що воююча з агресором держава Україна мала би назвати колабораціоністів з РФ колабораціоністами, і урізати їхні громадянські права", – висловився Кондратюк.

Що сказала Лорак

В інтерв’ю "ЖВЛ" співачка заявила, що вбачає у критиці її творчості в Україні "політичне замовлення", а не виступи в Росії, що з 2014 року веде проти України збройну агресію.

Ім’я замовника Ані Лорак не озвучила, але припустила, що цькування спланувала "особа жіночої статі" через заздрість.

У цьому ж інтерв’ю поп-виконавиця наголосила, що продовжить гастролювати російськими містами.

Раніше Ігор Кондратюк написав петицію з проханням заборонити в Україні гастролі зірок з Росії.

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Автор: Віолетта Орлова