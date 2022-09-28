Наталія Могилевська / Фото - instagram.com

Українська співачка і продюсер Наталія Могилевська опублікувала фотографії з вечірньої фотосесії на тлі Києва. На знімках зірка позує в приголомшливій вечірній сукні з глибоким декольте. 

Попри те, що на фотографіях зображений вечір, а сама Наталя постала в чорному вбранні, фотографії вийшли дуже яскравими і атмосферними. 

Відео дня

"А в Києві осінь... Моя улюблена ласкава київська осінь", - написала під фото Наталія Могилевська. Шанувальники залишили їй дуже багато компліментів. 

Реакція соцмереж

Ось що в коментарях під публікацією Могилевської написали фоловери:

  • Наша неймовірна!
  • Яка ви красива і ніжна!
  • Красива наша співачка розумниця. Остання фотка найкраща!
  • Наталя, яка ж ви красива! Ви начебто світитеся зсередини!
  • Наталя, чекаємо на нову пісню про кохання! Ви прекрасна!
Наталія Могилевська поділилася результатами вечірньої фотосесії / фото instagram.com/nataliya_mogilevskaya/
Наталія Могилевська поділилася результатами вечірньої фотосесії / фото instagram.com/nataliya_mogilevskaya/
Наталія Могилевська поділилася результатами вечірньої фотосесії / фото instagram.com/nataliya_mogilevskaya/
Наталія Могилевська поділилася результатами вечірньої фотосесії / фото instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Нагадаємо, раніше від російських обстрілів постраждали будинки Наталії Могилевської в Маріуполі та Бучі. Зірка уточнила, що в будинку її дядька в Маріуполі Донецької області вона фактично виросла, проте тепер від нього залишилися тільки руїни. 

Також УНІАН писав, що Могилевська розповіла, чому не змогла виїхати з Києва відразу після 24 лютого. Вона прийняла у себе в будинку дуже багато людей.

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