Дівчина не очікувала на те, що обранець стане перед нею на коліно.

Учасник Kalush Orchestra, сопілкар та бітбоксер Віталій Дужик, освідчився своїй коханій. Він зробив це прямо під час концерту.

Сопілкар запросив дівчину, блогерку та співачку Євгенію Мазуренко, на сцену. Гурт Kalush Orchestra виступав у Польщі, кохана музиканта поїхала туди із ним. Проте вона не очікувала, що на неї чекає сюрприз.

Дужик стояв з букетом квітів. Він романтично зізнався дівчині у коханні та раптово став на одне коліно. Сопілкар освідчився та чекав на реакцію. Мазуренко зніяковіла, проте сказала "Так".

Фанати були у захваті, вони голосно кричали та раділи за пару. Згодом Мазуренко похизувалася обручкою в Instagram.

Учасник Kalush Orchestra коханій під час концерту - відео

Реакція коментаторів

У коментарях під відео, яке буквально "підірвало" мережу, фанати пишуть:

"Щирі вітання, це дуже романтично"

"Не можна так робити, а якби реально вона хотіла "ні" сказати"

"Щастя молодим, у такі часи важливо пам'ятати про кохання".

Гурт Kalush Orchestra - що про них відомо

Гурт, який було засновано у 2019 році, переміг на Євробаченні-2022. Вони потужно виступили з піснею "Стефанія". На сцені музиканти порушили правила. Попри заборону, вони усе одно виступили із закликом допомогти врятувати захисників "Азовсталі" і Маріуполя.

Цього року гурт Kalush Orchestra грандіозно відкрив Євробачення у Ліверпулі. Глядачі верещали від захвату. А нещодавно стало відомо, що КилимМен з Kalush Orchestra розпочав сольну кар'єру і випустив першу пісню.

Вас також можуть зацікавити новини: