Рок-гурт Wildways заспівав саркастичну пісню "Put In" і викликав овації.

У Тернополі закінчився музикальний фестиваль "Файне місто", в останній день заходу там виступив російський гурт Wildways. Музиканти виконали свою відому пісню "Put In", під час якої українці почали скандувати "Путін – х*йло".

Виступ російського рок-гурту та скандування на фестивалі потрапило на відео, яке вже з'явилося на YouTube.

Так, 1 серпня на сцену фестивалю "Файне місто" вийшли учасники гурту Wildways. Вони виконали свою пісню "Put In", в якій з сарказмом обігрується прізвище президента РФ і висміюється політична система сучасної Росії. Гості фестивалю скандували відому кричалку про Путіна та з радістю підспівували гурту.

На відео можна помітити, що вокаліст Wildways був приємно вражений тим, як його приймають у Тернополі. Як відомо, виступ гурту був під загрозою, адже музичний колектив перевіряли в СБУ. На щастя, Wildways дозволили прийняти участь у фестивалі "Файне місто", що дуже сподобалося фанатам гурту.

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Автор: Поліна Кузенко