Організатори заявили, що на фестивалі "політичні прапори не мають жодної цінності".

Українська циркова артистка Анна Петренко взяла участь у міжнародному цирковому фестивалі International Salieri Circus Award в Італії. Проте українка замість свого виступу продемонструвала на сцені протест проти судді-росіянина. За це артистку дискваліфікували з конкурсу.

Про ситуацію на фестивалю Анна розповіла у своєму Instagram. З'ясувалося, що цьогоріч до складу журі вперше за декілька років входив син російського актора Юрія Нікуліна – директор Московського державного цирку Максим Нікулін. Росіянин підтримує путінський режим та війну в Україні.

Петренко не стала показувати свій виступ на конкурсі і замість цього з'явилася на сцені, загорнута у синьо-жовтий прапор та з плакатами у руках. На одному з ним було написано: "Нікулін підтримує вторгнення в Україну", а на іншому були зображені російські загарбники у військовій формі. Після свого перфомансу українка спустилася зі сцени до глядачів у залі та роздала їм ці плакати.

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Після виступу Анни керівник фестивалю Антоніо Джарола виступив із заявою. Він ппопросив вибачення у присутніх і зазначив, що не знав про плани артистки, після чого оголосив про дискваліфікацію Петренко з конкурсу.

"Я не знала, що вперше з моменту заснування фестивалю до складу журі буде запрошено представника країни-агресора, Росії. Через свій виступ я висловлюю своє невдоволення і називаю це рішення організаторів спробою реабілітації іміджу Росії, агресора у війні проти України", – написала Анна та додала, що цирк Нікуліна надає пільги для російських військових, а також його артисти виступали перед окупантами.

Як пише видання Corriere del Veneto, організатори міжнародного фестивалю вже дали коментар щодо дискваліфікації українки. Вони, мовляв, хотіли, аби конкурс став символом єднання.

"Надійшло 630 заявок з усього світу, серед яких ми обрали лише 22 із 20 країн: від Японії до Таїланду, від Мексики до Канади, а також з України, Білорусі та Росії. У нас в афіші 11 українців і троє росіян. А щодо присутності судді, я можу визнати, що перед тим, як його запросити, я просив ще двох відомих діячів циркового сектору з України, які, однак, відмовилися", – заявив Джарола.

Керівник сказав, що Нікулін нібито "живе в Парижі і ніколи не ставав на чийсь політичний бік". Він акцентує на тому, що росіянин ніяк не відреагував на виступ Анни, щоб, мовляв, не розпочинати конфліктів. Антоніо видав, що українка могла відмовитися від участі, а натомість, за його словами, вона "здійняла галас у місці, де політичні прапори не мають жодної цінності".

Нагадаємо, раніше польський театр образив українку, яка пережила окупацію. Засновники театру толерують дії росіян і не визнають їхніх злочинів.

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