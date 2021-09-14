Модель кинула справжній виклик громадськості.

Американська ведуча й топ-модель Кім Кардашьян шокувала гостей костюмованого балу в Нью-Йорку Met Gala-2021 екстраординарним нарядом.

Світлини зірки опублікувало агентство Reuters.

Прихильники звикли бачити зірку у відвертих образах. Кім ніколи не соромилася власної статури й позувала для обкладинок найкращих трендових глянців. Проте цього разу модель кинула виклик, обравши нетиповий костюм у стилі total black.

На подію американка прийшла у чорному одязі, що вкривав тіло знаменитості від голови до ніг. Кім було б важко упізнати у суконному вбранні, якби жінку не супроводжував її чоловік, епатажний репер Каньє Вест, з яким триває процес розлучення.

Каньє, своєю чергою, убрався за стилем дружини. Таким чином, подружжя вже разом розбивало шаблони щодо зовнішнього вигляду зірок, котрі прийшли на вечірку, присвяченій моді.

Водночас інші гості Met Gala теж дивували образами, однак не такими шокуючими. Жінки обирали переважно пишні сукні, а чоловіки надали перевагу строкатим костюмам. З натовпу вигідно виокремився й ідол мільйонів підлітків Тімоті Шаламе, котрий для урочистої доріжки взув звичайні Converse.

Темою вересневого благодійного балу – "В Америці: модний лексикон" – став американський стиль у найширших його проявах. Ведучими у цьому році були співачка Біллі Айліш, тенісистка Наомі Осака, актор Тімоті Шаламе й поет Аманда Горман.

Раніше Кім неочікувано з’явилась на презентації нового альбому Каньє у весільній сукні. Під час виступу, що, за рішенням сценаристів, мало відображати колишнє одруження Каньє, модель палко поцілувала репера. Зі сцени парочка теж зійшла разом.

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Автор: Віолетта Орлова