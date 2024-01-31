П'ять останніх років вона хворіла.

Бразильська акторка Жандіра Мартіні, яка відома роллю няні головної героїні Жаді і покоївки на ім'я Зорайде у відомому серіалі "Клон" пішла з життя. Жінці було 78 років. Цю новину повідомляє видання Time.News.

Факт смерті підтвердив її чоловік Маркос Карузо у своєму Instagram.

"Жандіра Мартіні, мій найбільший друг і доказ того, що протилежності притягуються та доповнюють одне одного. Разом ми писали п'єси, сценарії фільмів, серіали та мильні опери. Моя вірна людина, порадниця та відповідальна особа за мій найбільший сміх. Мій вчитель. Коли ви проходите повз школу, в якій ви навчалися, і бачите, що будівлю було знесено - ось саме те, що я відчуваю з приводу твоєї смерті", - написав він.

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Причиною смерті акторки стала онкологія. Чоловік сказав, що Жандіра хворіла на рак легенів.

"У неї були проблеми зі здоров'ям. Усе різко погіршилося і вона пішла. П'ять років тому в Жандіри було діагностовано рак легенів. Після цього їй зробили операцію, і її якість життя була відмінною. Але в останні кілька місяців у неї стався рецидив", - згадує він.

Що відомо про акторку

Мартіні Жандіра народилася в місті Сантос в Бразилії. Згодом закінчила Школу драматичного мистецтва в Університеті Сан-Паулу. На її рахунку немає жодної головної ролі, але вона дуже подобалася бразильським глядачам.

Крім ролі в серіалі "Клон", жінка знімался в фільмах "Дороги Індії", "Врятуйте мене", "Святий Георгій" та в інших кінороботах.

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